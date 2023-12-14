Число финансовых пирамид в России побило рекорды

За девять месяцев 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. Число таких проектов побило исторические рекорды, со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия».

С января по октябрь число выявленных лжепроектов выросло на рекордные 47 процентов, заявили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Более половины из нелегальных компаний и мошеннических схем составляют именно финансовые пирамиды, прочие представляют собой нелегальных кредиторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и операторов инвестиционных платформ, а также лжестраховщиков.

Большая часть (98 процентов) из финансовых пирамид — это небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты, о которых рассказывают в социальных сетях или Telegram. Срок жизни таких проектов недолог: они рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и позволяют заработать лишь первым участникам, добавили в Центробанке.