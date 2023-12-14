Минстрой ответил на вопрос о появлении новой льготной ипотеки в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства не выступало за введение в России льготной ипотеки под 1% на домовые комплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением счетов эскроу для обычных российских граждан. Об этом со ссылкой на представителя министерства сообщают «Ведомости».

Отмечается, что речь шла о льготных кредитах для подрядных организаций, а не для отдельных граждан. У подрядных фирм будет возможность получить полномочия, которые имеются у застройщиков, говорится в публикации.

Благодаря новой государственной программе покупатели смогут оформлять ссуду без дополнительных поручительств и залогов. Подчеркивается, что это не отразится на итоговой цене.

О том, что в стране могут запустить новую программу льготного ипотечного кредитования на покупку домокомплектов для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов, заявил днем ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.