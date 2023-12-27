Кому повысят выплаты с 1 января

С 1 января получателей социальных выплат ожидает индексация. Издание Life разбиралось, кто получит прибавку.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, размер выплат повысят различным категориям получателей, прибавки будут и на федеральном, и на региональном уровне. На федеральном уровне сделают перерасчет семьям, получающим ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, отметила специалист. На сумму влияет размер прожиточного минимума (ПМ), при этом он будет увеличен со следующего года. Соответственно, в стране возрастет и пособие. Перерасчет будет сделан автоматически.

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Красовская пояснила, что прожиточный минимум в столице на ребенка на 2023 год составляет 18 770 рублей, а с 1 января 2024 года будет 19 586 рублей, в Московской области ПМ с 16 759 рублей возрастет до 17 747 рублей, в Санкт-Петербурге — с 14 641 рубля до 15 832 рублей, а в Краснодарском крае — с 13 386 рублей до 14 205 рублей.

Также на выплату по уходу, которая составляет 10 000 рублей, смогут рассчитывать родители (усыновители) или опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы, которые работают неполный день или трудоустроились на неполное рабочее время, отметила юрист.

Она также указала на введение целого ряда нововведений на региональном уровне. В частности, в Ленинградской области начнут выдавать единовременную выплату за счет регионального бюджета. При рождении первого ребенка она составит 35 000 рублей, второго — 45 000 рублей, третьего — 60 000 рублей. Эксперт напомнила о том, что со следующего года размер ежемесячной выплаты денежных средств опекуну и приемному родителю на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышается в Тульской области. Сумма зависит от возраста ребенка, отметила собеседница издания.

В России со следующего года также повысят пенсии, заявила юрист Елена Кузнецова. В Москве с 1 января 2024 года проиндексируют социальные выплаты, отметила она. Минимальная сумма пенсии с городской доплатой увеличится до 24 500 рублей в месяц, подчеркнула собеседница. Кроме того, как уточнила она, в России ожидается рост с января страховых пенсий на 7,5%.