Спрогнозирована стоимость турецких яиц в российских магазинах

Стоимость турецких яиц в российских торговых точках составит 90 рублей. С таким предположением выступила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Она назвала Белоруссию основным поставщиком пищевого яйца в Россию в настоящее время. Турция может стать новым направлением, отметила собеседница. Экономист не ожидает каких-либо проблем ввоза продукции из данной страны. Она обратила внимание на то, что сторонам уже удалось наладить маршруты. Специалист заявила о способности Анкары нарастить объемы экспорта.

Оптовая экспортная стоимость яиц в Турции составляет $1300 за тонну, или около 66 рублей за десяток яиц категории С1. Эксперт отметила, что цена поставок из Анкары в Москву составит 84 рубя за десяток яиц категории С1. Она предупредила о наценке в рознице.