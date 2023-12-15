Россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов

Банковские вклады, включающие в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Эксперт предупредил, что в банках продвигают подобные двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Однако клиента не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.

«Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. Банки и другие организации обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом», — подчеркнул финансист.

По его словам, на сегодняшний день приобрести вклад такого вида по неведению стало сложнее, но исключать все риски нельзя.

Ранее финансист Алексей Родин заявил, что, если вовремя не забрать деньги из банка и оставить их на вкладе, то, скорее всего, финансовая организация самостоятельно продлит договор на невыгодных условиях.