В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам

При увеличении налоговой нагрузки на граждан могут стать актуальными меры поддержки со стороны государства. К примеру, можно так же, как во время пандемии коронавируса, провести реструктуризацию задолженностей. Помочь россиянам с долгами по кредитам разговоре с «Лентой.ру» предложил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Ранее сообщалось, что кадастровая стоимость жилья в России после переоценки в среднем выросла на 20-25 процентов. Из-за этого налог на недвижимость в скором времени также увеличится.

«Можно провести реструктуризацию задолженностей, как во время коронавируса. Отсрочки платежей. Можно субсидировать процентные ставки, как было всегда, можно погашать кредиты. У нас огромные золотовалютные резервы — возьмите деньги оттуда и перекредитуйте людей, дайте ссуду, оплатите процентные ставки», — предложил политик.

Кроме того, по мнению Арефьева, необходим больший контроль над банковской системой. В частности, в том, что касается ставок.

«Они заработали огромные деньги из-за процентов, пора уже ограничивать их по ставкам. У государства достаточно рычагов для того, чтобы не ставить население в трудное положение, но будет ли на это политическая воля? Мы, депутаты, молчать не будем, будем предлагать. Но уж как получится», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин оценил необходимость ликвидации микрофинансовых организаций. Он подчеркнул, что злоупотребляющие полномочиями микрофинансовые организации (МФО) нужно «приводить в чувство».