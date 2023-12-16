Названа средняя заработная плата Дедов Морозов в России

Средняя заработная плата Дедов Морозов в РФ за новогоднее выступление, в сравнении с 2022 годом, в текущем году выросла на 15 тысяч рублей. Об этом стало известно в субботу, 16 декабря, из данных интернет-рекрутмента Headhunter.

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На текущий момент минимальная зарплата Дедов Морозов составляет 35 тысяч рублей, а средний заработок равен 70 тысячам.

Из исследования также известно, что тарифы новогодних выступлений Снегурочек снизились. В прошлом году они могли заработать вдвое больше. По данным на 2023 год, минимальная стоимость Снегурочки составляет 10 тысяч, а средняя от 45 до 40 тысяч, передают РИА Новости.

Доход столичных Дедов Морозов и Снегурочек может составить от 300 тысяч рублей в предстоящем новогоднем сезоне. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе сервиса Avito. Специалисты ожидают, что количество заказов на услуги аниматоров 30 декабря вырастет по сравнению с прошлым годом.