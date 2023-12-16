Названа средняя заработная плата Дедов Морозов в России
Средняя заработная плата Дедов Морозов в РФ за новогоднее выступление, в сравнении с 2022 годом, в текущем году выросла на 15 тысяч рублей. Об этом стало известно в субботу, 16 декабря, из данных интернет-рекрутмента Headhunter.
На текущий момент минимальная зарплата Дедов Морозов составляет 35 тысяч рублей, а средний заработок равен 70 тысячам.
Из исследования также известно, что тарифы новогодних выступлений Снегурочек снизились. В прошлом году они могли заработать вдвое больше. По данным на 2023 год, минимальная стоимость Снегурочки составляет 10 тысяч, а средняя от 45 до 40 тысяч, передают РИА Новости.
Доход столичных Дедов Морозов и Снегурочек может составить от 300 тысяч рублей в предстоящем новогоднем сезоне. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе сервиса Avito. Специалисты ожидают, что количество заказов на услуги аниматоров 30 декабря вырастет по сравнению с прошлым годом.
О том, как крупные компании выбирают аниматоров для новогодних праздников, — в материале «Вечерней Москвы».