В России уточнили не попадающую под новый налог по вкладам сумму

Большинству россиян не придется платить налог с прибыли по вкладам за 2023 год, так как их доход не превысит необлагаемой суммы. Об этом заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, передает агентство «Прайм».

Закон о налоге на вклады начал действовать с 1 января 2021 года, но, учитывая экономические события, до 2023 года был объявлен мораторий. Налог, уточнил юрист, рассчитывается исходя из максимального размера ключевой ставки за календарный год. «В соответствии с этим будет определена сумма, необлагаемая налогом, и та, которая подлежит уплате», — объяснил Гусятников.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается следующим образом: миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки в текущем году. В 2023 году она составила 16 процентов, соответственно с дохода по кладам до 160 тысяч рублей налог платить не нужно.

«Учитывая, что в 2023 году ставка менялась несколько раз, а на начало года она составляла вообще 7,5 процента, и многие делали долгосрочные вклады именно на таких условиях, то по итогам года доход от вкладов превысит необлагаемый лимит у совсем небольшого числа граждан», — объяснил юрист.