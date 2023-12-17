Подсчитана стоимость новогоднего стола из «Иронии судьбы»

Чтобы накрыть новогодний стол главной героини из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», в 2023-ем году нужно будет потратить почти 8,5 тыс. рублей, подсчитали для аналитики системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет».

Как выяснили аналитики, изучив чеки более 100 тыс. магазинов во всех регионах России за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов, набор продуктов и блюд из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»: заливная рыба, оливье, апельсины, яйца под майонезом, шпроты, ростбиф, селедка под шубой, вино, шампанское, коньяк обойдется в 8465,6 рубля - на 22% больше, чем в прошлом году, передает РИА «Новости».

Среди самостоятельных блюд самым дорогим будет полкило говяжьего ростбифа – 804 рубля, далее идут шпроты по 196 рублей за банкуу в 175 граммов, 500 граммов копченой колбасы в этом году подорожали до 178 рублей, асамой недорогой закуской стал килограмм апельсинов – 165 рублей.

Пол-литра коньяка в 2023-ем году обойдется в 685 рублей, бутылка вина –721 рубль, а дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского – 1605 рублей.

Среди продуктов, которые стояли на столе у главное героини, дороже всего обойдется заливная рыба – 3154,8 рубля, селедка под шубой будет стоить 327,8 рубля (278,1 рубля в 2022 году), а оливье – 545,6 рубля, а за пять яиц под майонезом придется выложить 83,6 рубля.