Опрос показал самые нелюбимые предновогодние дела москвичей

16% респондентов не нравится готовить праздничные блюда, 11% — убираться, 8% раздражает спешка и суета, а 7% — выбор и упаковка подарков. Результаты исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob. Согласно ему, заниматься закупкой продуктов к Новому году не любят 5% москвичей, 4% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать ёлку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравлять коллег, клиентов, заказчиков и руководство. Для 34% горожан нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 3%, наоборот, раздражает всё. Ещё 8% не готовятся к Новому году и не празднуют его.