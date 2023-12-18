Эксперт объяснил, как поставки яиц из Турции отразятся на их стоимости

За счет поставок яиц из Турции стоимость данной продукции в торговых точках России начнет демонстрировать снижение. С таким прогнозом выступил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод, передает «Лента.ру».

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Экономист отметил, что цены упадут и в связи со снижением спроса на яйца в преддверии Нового года. Эксперт обратил внимание на то, что еще недавно народ «бегал за яйцами покупал по десять десятков», однако сейчас торговля и птицеводы будут стараться их продать.

Ранее сообщалось о планах России приступить к импортированию яиц из Ирана, помимо уже существующего импорта из Турции, в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).