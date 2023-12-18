Стало известно, сколько может заработать Дед Мороз за праздники в Москве

В Москве зафиксировали рост спроса на услуги новогодних аниматоров. В частности, заработок московского Деда Мороза в праздники может составить до 350 тысяч рублей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на экспертов. Руководитель театрально-экскурсионной фирмы Николай Светличный поделился, что работа бывает разной, в связи с чем цены на услуги могут отличаться. "Так, за одну программу можно заработать от 3 500 до 5 000 рублей. Всего экскурсий – около четырех за день. Соответственно, человек может получить от 14 000 рублей", – рассказал он, основываясь на собственном опыте. Стоимость 15-минутного развлечения на улице с участием Деда Мороза может составить от 4 000 рублей. В целом в праздники, уверен Светличный, можно заработать от 120 тысяч рублей. Заместитель руководителя театральной фирмы Полина Глаголева подчеркнула, что клиенты всегда хотят платить за умение человека увлечь ребенка. Она высказала сомнение, говоря о том, что кто-то предпочтет только начинающих артистов профессионалам. Обычно подработку аниматором в новогодние праздники ищут 54% россиян. Ранее стало известно, что работать в новогодние праздники будут 18% из 1,6 тысячи опрошенных россиян. Среди них оказались журналисты, инженеры, сотрудники аптек, складов и другие. Путешествие по стране в этот период планируют совершить только 4% респондентов.