Мошенники в образе операторов связи: как не попасться на их удочку?

В России резко выросло число мошеннических звонков с предложением продлить SIM-карту. Как работает новая схема, насколько она опаснее прежних и что делать в этом случае для защиты своих личных данных, телеканал «МИР 24» спросил эксперта по кибербезопасности Алексея Курочкина.

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Как отмечают эксперты, в России настоящий бум таких звонков. Только в ноябре их число выросло сразу в четыре раза. Можете предположить, почему к такой схеме активно прибегают именно сейчас?

- Это началось после того, что Роскомнадзор обязал бороться с серыми SIM-картами. Они продавались около метро, были безымянными, неизвестно, кому принадлежали. Их раздавали пачками, – только пополняй баланс, и можешь пользоваться. Чтобы бороться с этим, чтобы идентифицировать пользователей, которые могли совершать с этих номеров противоправные действия, Роскомнадзор обязал даже юридические лица подтвердить данные своих SIM-карт.

Создался такой информационный фон, что, возможно, у кого-то отбирают номера телефонов, и нужно что-то подтвердить. Действительно, даже моей маме потребовалось подтверждение, что телефонный номер принадлежит ей. Но это было необходимо сделать через Госуслуги. Даже если в компании вам выдали SIM-карту для рабочих нужд, то компания должна сообщить оператору связи, кто именно из сотрудников пользуется этой SIM-картой. Чтобы знать, с кого спрашивать за действия, совершенные с этой SIM-картой. Это было подхвачено в СМИ, об этом много говорили.

Мошенники быстро сообразили и начали обзванивать доверчивых граждан, которые что-то об этом слышали. Как будто им звонит оператор, еще и с красивого номера, и спрашивает информацию из СМС от банка или от Госуслуг, – схемы разные, и многие попадались на эту удочку.Как эта схема работает? Какие данные преступники пытаются выманить?

- Они звонят, представляются оператором связи, рассказывают, что нужно подтвердить данные. Возможно, обладают какой-то минимальной информацией о человеке, например, знают его имя. У человека появляется доверие, после чего ему говорят, что придет код подтверждения, и нужно назвать его. Человек диктует этот код, не обращая внимания, что СМС пришло от банка или с Госуслуг. Тем самым, человек предоставляет мошенникам доступ к своему личному кабинету.

Чем это может грозить, в случае успеха? Получением доступа к деньгам, к личным данным?

- Основное – это к потере денег. Если мошенники получат доступ к Госуслугам, они будут знать, какое у человека есть имущество, смогут от его имени подавать какие-то заявления и совершать другие действия.

Мошенники идут на разные ухищрения и, по мнению некоторых экспертов, активное применение именно этого сценария говорит о повышении финансовой грамотности россиян. Согласны с этим?

- Тут речь больше не о финансовой грамотности, а, скорее, о кибергигиене. Люди должны иметь критическое мышление, никогда никому не должны верить. Даже если кто-то просит какие-то данные, как минимум, нужно все проверить, а лучше вообще ничего не давать.

Ни оператор, ни полиция, ни госорганы не могут запросить у вас данные телефона, – это нужно запомнить раз и навсегда. Если вам нужно что-то подтвердить в каком-то госоргане, то должно прийти уведомление в Госуслуги.Главный вопрос: как защититься от мошеннических звонков от лица операторов сотовой связи? Какие необходимо принимать меры?

- Сейчас активно развиваются спам-фильтры. Не нужно лениться, нужно нажимать специальную кнопку и заносить подозрительные номера, с которых поступают звонки, в спам-списки. Это поможет и другим избавиться от дальнейших звонков с этого номера. Нужно критически ко всему относиться и все проверять.

Пожилые редко к этому прибегают, даже не умеют этим пользоваться. Им нужно просто отклонять такие вызовы?

- Ничего страшного не произойдет, если они не станут разговаривать с теми, кто представляется оператором связи. Даже если им действительно отключат телефон, всегда можно прийти в официальный салон оператора связи и там решить все вопросы. Я не думаю, что после отключения уже на следующий день заберут номер, такого не может быть.

Допустим, человек уже успел назвать код доступа, а потом осознал обман, как быть?

- Смотря от чего он назвал код доступа, тут же заходить туда и все блокировать. Если это Госуслуги, то менять пароль, если банк, то сообщить туда, что кабинет, возможно, взломали.

Если это доступ к кабинету сотового оператора, то позвонить на его горячую линию?

- Да, конечно.

Какие правила безопасности нужно соблюдать для защиты от любых мошенников, не только псевдооператоров сотовой связи?