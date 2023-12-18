«От зарплаты до зарплаты»: Путин рассказал, как живут большинство россиян

Подавляющее большинство граждан живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется, как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда, — объяснил Путин.