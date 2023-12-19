С лета плата за коммуналку в Омской области вырастет на 12,6%

На портале правовой информации сегодня появился указ, которым утверждается предельный индекс повышения стоимости коммунальных услуг в Омской области. Документ подписал не Виталий Хоценко, а исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

Как следует из указа, с 1 июля 2024 года коммунальные услуги в регионе вырастут на 12,6%. Это касается всех сельских районов и Омска.

Уже известно, что в следующем году в Омске повысится плата за содержание жилья и отопление в домах, которые обслуживают ТЭЦ ТГК-11 (из-за поломки их котлов сотни домов в городе остались без тепла в аномальные морозы). Также РЭК предупредила о росте тарифа на электричества.