Путин подписал закон об отмене комиссии при оплате ЖКУ для льготников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом запрещено банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан определит правительство РФ.