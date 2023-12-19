Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс. рублей

Несмотря на то, что в России повысили ключевую ставку, под новый налог по-прежнему подпадут доходы от вкладов россиян свыше 150 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что в минувшую пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.

Формула расчета традиционно зависит от ставки, однако в этом году будет учитываться показатель, который действует на 1 декабря, то есть 15%. По словам экспертов, налог заплатят те, у кого на депозитах имеется больше 1,3 млн рублей. Точная цифра для каждого клиента будет озвучена Федеральной налоговой службой на основе данных от кредитных организаций, отмечается в публикации.

Также в ней говорится, что при расчете налогооблагаемой базы учитывают не только срочные депозиты, но также накопительные и другие счета, по которым начисляют проценты. При наличии вклада в иностранной валюте доход по нему пересчитают в рубли по курсу Банка России.

Подчеркивается, что внесение платежа предусмотрено до 1 декабря 2024-го.

По словам руководителя корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирины Егоровой, клиент получит налоговое уведомление уже в виде суммы. Однако, как уточнила она, эту сумму целесообразно перепроверять. Собеседница порекомендовала запросить информацию у банка и самостоятельно пересчитать этот налог.