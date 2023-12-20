Украшения и аксессуары для авто названы идеальными новогодними подарками

Аналитики «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, какую сумму россияне планируют потратить на празднование Нового года, какие подарки можно назвать идеальными, а также на чём опрошенные хотят сэкономить. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Отмечается, что большинство россиян (75%) планируют потратить на празднование Нового года до 30 тыс. рублей.

Так, на еду, алкоголь, фейерверки и украшения к празднику опрошенные потратят 54% от заложенной суммы, а на остальные деньги купят подарки.

При этом, согласно исследованию, россияне стараются приобретать их заранее.

«Делают это в ноябре 52% участников исследования. 29% заказывают всё необходимое в первой половине декабря через интернет. Оставшиеся опрошенные делают всё в последний момент», — подчеркнули аналитики.

По словам экспертов, больше всего денег россияне тратят на подарки второй половине и детям — 34% от всех расходов на подарки. На втором месте — родители, траты на подарки для них занимают 27%. Остальные деньги распределяют на сюрпризы бабушкам и дедушкам, друзьям, коллегам и даже домашним питомцам.

Идеальным новогодним подарком для женщины респонденты считают украшения (19%), духи (12%), косметику (11%), гаджеты (10%), одежду и обувь (10%), аксессуары (9%).

Для мужчины идеальным подарком опрошенные считают различные аксессуары для авто и гаджеты (по 11%), косметику и парфюмерию (10%), сумки, галстуки, перчатки и другие подобные аксессуары (10%), одежду и обувь (10%), отмечается в результатах опроса.

Как выяснили специалисты, экономить россияне в основном будут на фейерверках — 30% опрошенных ответили именно так.

Всего участие в опросе приняли более 1,2 тыс. человек.