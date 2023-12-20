Россиян предупредили о росте цен на услуги фитнес-клубов

Если говорить о фитнес-отрасли, то объем расходов за эти годы вырос больше чем на 30% и это не может не повлиять на рост цен. Но цены растут несопоставимо с ростом инфляции, несопоставимо с ростом расходов, поэтому в 2024 году цены будут расти медленно и комфортно для потребителей, — заявила Киселева.