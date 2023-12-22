Раньше времени в Волгоградской области будут произведены социальные выплаты

Пресс-служба регионального отделения Социального Фонда РФ сообщила о изменениях в графике выплат пенсий и социальных пособий в Волгоградской области. В связи с продолжительностью новогодних праздников до 8 января 2024 года, выплаты, которые обычно осуществляются в этот период, будут произведены уже в декабре текущего года.

Например, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих жителей Волгограда будет получено 22 декабря. Пособие за январь 2024 года будет начислено до 8 февраля.