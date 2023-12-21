В Свердловской области РЭК повысила тарифы на вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора в 2024 году повысила региональная энергетическая комиссия. Согласно постановлению, опубликованному на сайте РЭК, с 1 июля тариф на вывоз мусора вырастет с 627,06 руб. до 687,49 руб. за кубометр.

Согласно документу, плата за вывоз мусора с 1 января 2025 года снизится – теперь уже до 664,69 руб., а с июля 2024 увеличится до 704,7 руб. за кубометр. Далее, с 1 июля 2026 года тариф за вывоз мусора вырастет до 742,18 руб.