"Работа.ру": москвичи хотели бы зарабатывать 405 тысяч рублей в месяц

Жители Москвы хотели бы получать заработную плату в размере 405 тыс. рублей в месяц. Это показал опрос аналитиков сервиса "Работа.ру", с результатами которого ознакомилась "Москва 24". В нем приняли участие более 1 тыс. респондентов из Москвы и Московской области, задействованных в разных сферах. Наиболее высокие ожидания по зарплате зафиксировали у сотрудников производства и агропрома - в среднем 405,1 тыс. рублей в месяц. На второй позиции оказались работники банковской и финансовой сфер - 255 тыс. рублей, на третьем - представители IT и телекома - 252 тыс. рублей. Сотрудники бухгалтерского дела хотели бы получать около 247 тыс. рублей, сотрудники транспорта и логистики - 223 тыс. рублей, представители строительной сферы - 218 тыс. рублей. Желаемая зарплата в сфере управления персоналом находится на уровне 156 тыс. рублей, в области недвижимости - 150 тыс. рублей. Самые скромные ожидания по зарплате были зафиксированы у работников сферы дизайна и творчества - 106,6 тыс. рублей. В среднем желаемая зарплата у специалистов из разных областей по Москве составила примерно 201,8 тыс. рублей в месяц. Исследование hh.ru до этого показало, что крупнейшую зарплату в уходящем году предлагали DevOps-инженерам — в размере 214 тыс. рублей. В список наиболее оплачиваемых специальностей также вошли дата-сайентист (202,5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист, разработчик (129,9 тыс. рублей) и другие.