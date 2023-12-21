В России задержалось принятие закона о новых налоговых вычетах

В Минфине РФ заявили, что законопроект о налоговых вычетах для инвестиционных счетов ИИС-3 будут дорабатывать в следующем году, сообщает РБК. Открытие таких счетов должно было стать доступным с 1 января 2024 года.

В Минфине подчеркнули, что на возможность получения налогового вычета это не повлияет: вычет за 2024 год в любом случае удалось бы получить только в 2025-м.

Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев объяснил, что в РФ не успели принять поправки в Налоговый кодекс, необходимые для запуска ИИС-3. По его мнению, поправки примут в самом начале 2024 года.

В 2020 году в России предложили ввести индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), по которым можно будет получить двойные налоговые льготы.

В НАУФОР отмечали, что инвесторы с такими счетами смогут получать ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм и будут освобождены от подоходного налога при снятии средств (только если средства снимаются, когда пройдет установленный срок - от пяти лет).

В НАУФОР, отмечали, что ИИС-3 могут стать новым способом привлечения «длинных» денег в экономику: внесенные на такой счет деньги можно будет направлять только на покупку ценных бумаг российских инвесторов.

Закон о запуске ИИС-3 президент РФ Владимир Путин подписал 19 декабря 2023-го.