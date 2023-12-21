С 1 января 2024 года в Волгоградской области увеличится прожиточный минимум

19 декабря 2023 года вступило в силу постановление, в соответствии с которым прожиточный минимум был увеличен на 172 рубля. Постановление, подписанное и. о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, внесло изменения в размер прожиточного минимума на основе социально-демографических групп населения на 2024 год. Текст постановления был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области. Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения увеличился на 172 рубля и составляет теперь 13 290 рублей. Для трудоспособных граждан этот показатель составляет 14 486 рублей (больше на 187 рублей), а для пенсионеров — 11 429 рублей (увеличение на 148 рублей). Специалисты напоминают о том, что установленная сумма прожиточного минимума применяется при определении права на получение социальных выплат, где размер пособия будет зависеть от прожиточного минимума с 1 января будущего года. Валентина Казинцева. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.