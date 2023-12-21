"Достойно ли мне платят": стало известно, кому в 2023 году предлагали самые высокие зарплаты

Сегодня многие работодатели проводят закрытую политику в отношении доходов своих сотрудников - работники зачастую не знают, сколько платят их коллегам с такой же квалификацией и производительностью труда. Аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru проанализировали более 10 миллионов вакансий, предоставленных им работодателями в течение 2023 года и опубликовали данные по наиболее высокооплачиваемым специальностям. И у работников, и у бизнеса есть возможность сориентироваться, какие изменения произошли на рынке в вопросах оплаты труда.

Большинству обычных наемных работников интересен уровень зарплаты на "неруководящих" должностях.

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Наиболее высокое вознаграждение в 2023 году работодатели предлагали DevOps-инженерам - сразу 214 600 рублей. Интересно, что по сравнению с 2022 годом зарплатное предложение для этих специалистов снизилось на 7 900 рублей. На втором месте разместились дата-сайентисты с заработной платой в 202 500 рублей, прирост за год - 37 500 рублей. Третье место заняли системные аналитики, которым работодатели предлагали в среднем 150 900 рублей (+19 300 рублей к 2022 году).

Интересно, что позицию одной из самых "дорогих" (хотя и не требующих высокой квалификации) профессий по-прежнему составляют курьеры. Кстати, их зарплаты за год выросли практически на четверть - на 25 тысяч рублей. Полный топ-20 самых востребованных специальностей выглядит так:

DevOps-инженер (214 600 рублей)Дата-сайентист (202 500 рублей)Системный аналитик (150 900 рублей)Программист, разработчик (129 900 рублей)Агент по недвижимости (124 400 рублей)Геодезист (122 700 рублей)Брокер (121 600 рублей)Машинист (118 400 рублей)Главный инженер проекта (118 300 рублей)Продуктовый аналитик (115 700 рублей)Геолог (109 600 рублей)BI-аналитик, аналитик данных (107 400 рублей)Токарь, фрезеровщик, шлифовщик (106 400 рублей)Бизнес-аналитик (105 200 рублей)Прораб, мастер строительно-монтажных работ (104 500 рублей)Сварщик (99 500 рублей)Менеджер продукта (99 300 рублей)Тестировщик (96 900 рублей)Курьер (96 000 рублей)Инженер ПНР (95 800)

Что касается руководящего звена, аналитики привели также 20 самых "дорогих" специальностей топ-менеджеров.

Здесь лидируют представители ИТ-сферы. На первом месте - руководитель группы разработки с медианной зарплатой 193 500 рублей ( на 36 700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте - директор по информационным технологиям (CIO) - 151 400 рублей (+5 400 рублей к 2022 году).

Третье-четвертое место по стоимости на рынке топ-менеджмента между собой разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO) - в обоих случаях речь идет о доходе в 151 400 рублей. При этом за год вознаграждение коммерческих директоров выросло на 10 700 рублей, финансовых - всего на 4 100 рублей.

Средний уровень оплаты главных врачей достиг 96 100 рублей.