Не только страховые пенсии: какие выплаты и пособия проиндексируют в 2024 году

В 2024 году правительство России проведёт индексацию выплат, предусмотренных для различных категорий граждан. Помимо увеличения страховых пенсий на 7,5%, она затронет и другие пособия. Об этом сообщает издания «Известия».

Видео дня

Так, с 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,5%, согласно прогнозу уровня роста цен. Сумма выплаты на первого ребёнка вырастет до 631 тыс. рублей, а на второго – до 834 тыс..

При этом, если семья уже потратила часть средств сертификата, будет проиндексирована оставшаяся его часть.

«Например, если от выплаты осталось 250 тыс. рублей, то в 2024 году остаток вырастет до 268 750 рублей», – уточняет издание.

Также с 1 февраля проиндексируют максимальное пособие по беременности и родам. Вместо 383 179 рублей оно составит 565 562 рублей. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет до 49 123 рублей.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, которые получают нетрудоспособные россияне, не имеющие рабочего стажа или его размер не достаточен для получения страховой пенсии, а также инвалиды и лица, утратившие кормильца.

Эти выплату увеличат также на 7,5%. По данным «Известий», средний размер социальной пенсии обычно ниже страховой, поэтому её сумма в следующем году составит 13,5 тыс. рублей. При этом минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, поэтому в случае, если фактическая сумма оказывается ниже, льготнику положена доплата до прожиточного минимума от государства.

С 1 августа 2024 года будет произведён перерасчёт стоимости пенсионного балла для работающих пенсионеров. Для них не предусмотрена индексация фиксированной части пенсии, но начисляются пенсионные коэффициенты. Один такой коэффициент будет стоить 133,05 рубля, вместо 123,8 рубля в 2023 году.

Чем выше зарплата работающего пенсионера, тем больше пенсионных баллов ему начислятся на счёт в СФР, при этом максимальный размер перерасчёта не должен превышать трёх пенсионных коэффициентов. Таким образом максимальная доплата к выплатам для работающих пенсионеров с 1 августа составит 399,15 рубля (133,05 × 3).

Осенью произойдёт пересчёт пенсий у военных. С 1 октября выплаты для них будут увеличены на 4,5%. Эта коснётся тех, кто получает пенсию от Минобороны РФ и приравненных к ним по статусу граждан: бывших сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и прочих силовых ведомств. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это повышение затронет более 2,7 млн россиян.