Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

В России розничная стоимость качественной красной икры не может быть ниже шести тысяч рублей за килограмм. В настоящее время цены на дальневосточный продукт высокого качества варьируются в районе 6-8 тысяч, заявил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Рудько отметил, что икра горбуши будет наиболее доступной для россиян в связи с большими объемами улова в 2023 году. В то же время розничная стоимость икры кеты, нерки и кижуча сейчас находится в диапазоне от семи тысяч рублей за килограмм и выше, уточнил он.

Специалист также заявил, что рыбная продукция, которая производится на Дальнем Востоке, в большинстве своем является высококачественной. Нарушения могут быть выявлены на этапе транспортировки товара.

«Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может», — заключил он.

Ранее в Роскачестве «Русское море», «Очень» и «Тунайча». В остальной исследуемой продукции были выявлены серьезные нарушения. Так, в икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента» эксперты выявили наличие кишечной палочки.