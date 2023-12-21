Анонсировано расширение перечня категорий застрахованных вкладчиков

В России будет расширен перечень категорий вкладчиков, охваченных системой страхования. Соответствующий закон был одобрен Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, передает агентство «Прайм».

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Инициативу решили поддержать сенаторы в ходе заседания.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев отметил, что страхованием вкладов будут дополнительно охвачены такие категории вкладчиков, как средние предприятия, которые включены в соответствующий реестр, социально ориентированные некоммерческие организации, профсоюзные организации, адвокаты, нотариусы, иные физические лица, открывшие банковские счета для осуществления профессиональной деятельности.

Он подчеркнул, что включение в периметр системы страхования вкладов новых категорий вкладчиков будет способствовать дополнительной защите их интересов.