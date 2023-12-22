В Омске дорожает проезд в автобусах, но пассажиров просят не беспокоиться
Власти Омска обновили предельный тариф на перевозку пассажиров для местного пассажирского предприятия №8. В соответствии с новыми вводными, с нового года тариф составит 50,21 руб., передаёт департамент транспорта администрации города.
Отметим, что в уходящем году пассажирское предприятие №8 держало предельный тариф на уровне 48,85 руб., но транспортники готовились к повышению. Изначально перевозчик полагал, что тариф увеличат до 52,37 руб., но повышение оказалось чуть меньшим.
Важно заметить, что пассажиры будут оплачивать проезд по-старому, для них стоимость остаётся неизменной. Городской бюджет компенсирует разницу перевозчику.