Названы самые быстрорастущие зарплаты в России

В 2023 году в России больше всего выросли доходы у строителей, наладчиков и официантов. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Работа». Они проанализировали отечественный рынок труда и назвали топ профессий, зарплата которых в этом году существенно увеличилась.

Топ-10 рейтинга возглавили строители с увеличением на 69 процентов. Их средняя зарплата выросла до 82 244 рублей. На втором месте оказалась должность наладчика. Их доход увеличился почти вдвое — до 114 328 рублей. Тройку замыкают официанты — они стали получать больше на 43 процента со средней зарплатой в 42 860 рублей.

Няни стали зарабатывать почти 50 тысяч рублей, прибавив 42 процента. Зарплата сборщиков приблизилась к отметке 69 тысяч рублей с увеличением на 41 процент. Стоимость работы фрезеровщиков в месяц достигла почти 110 тысяч — их доход вырос на 38 процентов. Бетонщики стали получать больше 80 тысяч с прибавкой на 37 процентов, дорожные рабочие — более 68 тысяч с увеличением на 36 процентов.

Замыкают рейтинг слесари — их доход вырос на 34 процента до 76 тысяч, и плотники со средними зарплатами в 80 тысяч, которые увеличились на 33 процента.

«В целом по всем вакансиям средние зарплатные предложения выросли на 9 процентов. Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 58 247 рублей, то в декабре сумма составляет 63 722 рубля. Растущие зарплаты часто являются отражением спроса на рынке труда. Так, строители стали востребованнее, а значит, и более высокооплачиваемыми за счет новых проектов по возведению коммерческой и некоммерческой недвижимости», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.