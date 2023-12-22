«Ростелеком» пересмотрит тарифы на домашний интернет
«Ростелеком» объявил о повышении стоимости домашнего интернета с января следующего года, передают «Ведомости».
Цены скорректируют в среднем на 5%- 6%. В начале текущего месяца такие уведомления направили абонентам.
В сообщении говорится, что компания понимает, как важно контролировать расходы, поэтому уведомляет об изменении стоимости заранее.
«С января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — подчеркивается в уведомлениях.
Теперь абоненты будут платить за безлимитный домашний интернет по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» чуть более 529 рублей в месяц вместо 499 рублей.
Изменение цен коснется и абонентов, подключенных к тарифу «Для начала 2.0». Они будут платить не 390 рублей, а 410 рублей (+5%).
В Минцифры ранее решили поддержать инициативу «Ростелекома» об увеличении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года.
Ранее «Ведомости» сообщили, что, согласно целевому сценарию развития, включенному в стратегию отрасли связи до 2035 года, сотовым операторам могут разрешить индексировать цены на связь выше уровня инфляции.