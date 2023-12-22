Зарплаты московских курьеров резко выросли

Зарплаты московских курьеров превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики hh.ru, их слова приводит «Российская газета».

По словам экспертов, из-за привычки россиян «заказывать буквально все онлайн» компании увеличивают зарплаты, чтобы справиться с растущим спросом на доставку. Средний доход пеших и велокурьеров составляет более 80 тысяч рублей, а в пиковые месяцы, как декабрь и январь, он достигает 200 тысяч тысяч и более.

Как отметили в «Яндекс Доставке», доходы автокурьеров за год выросли на 46 процентов в среднем по России. В Москве их зарплаты могут доходить до 228,8 тысячи рублей в месяц. За одну смену сотрудники могут получать от 6,5 тысячи рублей.

«Курьеры на автомобилях давно зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, что выше средней зарплаты по России», — пояснил управляющий партнер INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров.