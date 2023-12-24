Рубль может упасть во втором квартале

В начале 2024 года, курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню, скорее всего, будет колебаться в пределах 88-95, 97-105 и 12,25-13,25 соответственно. Это мнение выразил финансовый аналитик Константин Церазов в интервью для «Газеты.Ru».

Он отметил, что в ближайшие месяцы курсы валют, вероятно, будут нестабильными и не выйдут за пределы текущих диапазонов. Однако во втором квартале может начаться новый период ослабления российской валюты, если в апреле не продлят срок обязательной продажи валюты российскими экспортерами. По мнению Церазова, при таком сценарии курс доллара к рублю может подняться до 115 во втором-третьем кварталах 2024 года, а евро и юань также могут показать большой процентный рост.