Эксперт в кибербезопасности Артем Избаенков рассказал, что мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке.

"С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана - использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки", - сказал Избаенков.

По его словам, злоумышленники часто используют "технику страха", чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия.

Эксперт советует всегда проверять адрес, с которого пришло письмо, пишет РИА Новости.