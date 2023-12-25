Аналитики составили рейтинг необычных вакансий в России в 2023 году

Как уточняется, в подборку необычных вакансий уходящего года вошли предложения работодателей со всей страны. В списке есть вакансии как для начинающих специалистов с небольшой оплатой труда, так и для более опытных кандидатов с хорошим вознаграждением, а также предложения, которые предполагают неполную занятость и дополнительные бонусы от работодателей.