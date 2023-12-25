СФР уточнил, когда россиянам ждать пенсии и пособия за январь

Большинство получателей пенсий и пособий получат январские выплаты в конце декабря. Об этом сообщили в Социальном фонде России.Там уточнили, что средства на выплату, как правило, поступают в кредитные организации в конце декабря. Банки должны сразу зачислять их на счета получателей, пишет «Российская газета».Также не позднее 28 декабря россияне получат детские выплаты, пособия военным и членам их семей, ежемесячную выплату из средств маткапитала.

СФР уточнил, когда россиянам ждать пенсии и пособия за январь
© Свободная пресса

При этом те, кому доставляют деньги почтой, получат их уже в январе.

Ранее ряд категорий российских пенсионеров начал получать повышенную пенсию.

Личный счет
Фонд социального страхования РФ