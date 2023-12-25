В ЦБ предупредили о риске переводов денег за рубеж

При переводе денежных средств в недружественную страну россияне должны быть готовы к их возможной блокировке. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.

В ведомстве отметили, что сейчас перевести деньги за рубеж можно банковским переводом — по номеру мобильного телефона, счету, на карту или наличными, а также через систему быстрых платежей, сервисы денежных переводов или открытие счета в иностранном банке. Успешность транзакции, по словам Демидовой, зависит от того, «как налажена работа между банком-отправителем и банком-получателем».

«Бывает, что банк просит представить документы, подтверждающие источник средств, и, если человек не сможет доказать, что деньги получены честным путем, операцию могут заблокировать», — сказала она.

Специалист рекомендовала пользоваться наличными во время поездок за рубеж, а все нюансы по оплате картой — уточнять перед поездкой.