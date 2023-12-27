Лучший подарок – уверенность в будущем

Взрослые не меньше детей ждут новогодних праздников. Это то самое волшебное время, в которое в нашем детстве исполнялись мечты. Но новогодние чудеса случаются и сегодня! Сбер делает всем взрослым подарок — с января 2024 года запускается программа долгосрочных сбережений. Что это, как будет работать и почему это выгодно — в нашем материале.

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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это универсальный инструмент, который позволит копить и инвестировать, увеличить будущую пенсию и получить софинансирование от государства. А ещё с ПДС можно получать налоговые вычеты.

Благодаря программе, можно накопить на мечту или крупные покупки, сохранить комфортный уровень жизни на пенсии или создать капитал для детей. А если вдруг будет нужно, деньги из программы можно использовать, например, чтобы оплатить лечение. ПДС поможет решить много задач сразу.

Как это работает

Заключите договор с НПФ Сбербанка и начните делать взносы. Их размер и периодичность вы определяете сами. Откладывайте любую комфортную сумму тогда, когда захотите. А ещё капитал можно увеличить, если перевести в программу пенсионные накопления. Дальше фонд будет вкладывать ваши деньги и начислять вам потенциальный доход от инвестиций. Получите софинансирование. Это такой вид господдержки. Нужно только ежегодно делать взносов на сумму от 2000 рублей, а государство добавит к ним до 36 000 рублей в год в течение первых трёх лет. Деньги будут приходить на следующий год: за вносы 2024 года – в 2025 году, за взносы 2025 года – в 2026 году и так далее, всего в течение 3 лет.

Сумма софинансирования зависит от размера взносов и официального дохода:

Если зарабатываете до 80 000 рублей в месяц, господдержка будет «один-за-один», то есть на 2 000 ваших взносов добавят ещё 2 000 рублей.

Если ваш ежемесячный доход — от 80 000 ₽ до 150 000 ₽, господдержка будет «один–за-два: на 2 000 ₽ взносов добавят уже 1 000 ₽.

Ну а если в месяц вы зарабатываете больше 150 000 ₽, господдержка будет «один-за-четыре. То есть уже на 4 000 ₽ взносов добавят 1 000 ₽.

Когда и как я смогу получить свои накопления

Всего в программе есть четыре вида выплат.

Через 15 лет с начала действия договора можно получить:

Единовременная выплата. Все деньги, которые вы накопите в ПДС.

Выплаты на определённый срок. Так деньги по договору можно будет получать ежемесячными платежами в течение определённого срока – но не меньше пяти лет. Сумму этих выплат будут индексировать. Так же выплаты на определенный срок могут быть назначены при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Пожизненная выплата. С ней можно получать ежемесячные выплаты по договору ПДС до конца жизни. Эти суммы тоже будут индексировать. Так же пожизненные выплаты могут быть назначены при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Выплата в особом случае. Её можно получить если серьёзно заболеете или потеряете кормильца. Со временем правительство может расширить список особых жизненных ситуаций.

Насколько это надёжно

НПФ Сбербанка — один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов страны, так что ваши деньги — в безопасности. А чтобы у вас не осталось сомнений, Агентство по страхованию вкладов защитит ваши сбережения в НПФ Сбербанка на сумму до 2,8 миллионов рублей? вместе со средствами ИПП, если вы заключали договоры негосударственного пенсионного обеспечения. А если переведёте в программу свои пенсионные накопления, то государство застрахует и их поверх лимита.

Кроме того, программа долгосрочных сбережений построена так, что вы не сможете потерять свои накопления. Результат инвестиций ваших взносов ежегодно фиксируют, и он не может уйти в минус по итогам каждых пяти лет. То есть если на пятилетнем периоде инвестиции принесут убыток, НПФ Сбербанка покроет минус из «своего кармана».

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Кроме того, у счёта ПДС — особый юридический статус: на этапе накоплений его нельзя арестовать, деньги с него не получится взыскать или поделить при разводе.

Новогодние чудеса зависят только от нас. Сделайте себе подарок в новом году - начните создавать капитал, который пригодится вам или вашим детям в будущем, и используйте государственную помощь и налоговые льготы себе на пользу.

Подключить программу планируется с января 2024г. в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или обратившись в любое отделение Сбера, а также на сайте СберНПФ. А сейчас вы можете оставить свои контакты, и мы сообщим о старте программы!

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