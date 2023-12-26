Свет, газ, вода и отопление: насколько вырастет оплата коммунальных услуг в Калининграде

Во втором квартале 2024 года жителей Калининграда ждёт повышение цен на коммунальные услуги. «Клопс» разбирался, насколько вырастут платежи горожан.

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Тариф на тепло вырастет на 445,52 рубля за гигакалорию или на 16%. Соответствующий приказ опубликован на сайте службы по государственному регулированию цен и тарифов в Калининградской области.

Стоимость 1 гигакалории увеличится с 2847 рублей до 3302, 53 рубля.

Тариф на воду станет дороже на 5,96 рубля, то есть 20%. С 1 июля он будет равен 36,26 рубля за кубометр. Водоотведение также подорожает на 20% и будет стоить 28,97 рубля.

Тариф составит 11,48 рубля за кубический метр — cтолько заплатят те, кто использует голубое топливо для приготовления еды и нагрева воды. Раньше оно стоило 10,32 рубля за кубический метр, рост составил 11,2%.

Цена на газ для тех, кто им отапливается, а также использует его для других целей, составит 8,64 рубля за кубический метр. Рост — 9,5%.

Капитальный ремонт

Взнос на капитальный ремонт повысится на 29%. С июля 2024 года он станет больше на 2 рубля, то есть за один квадратный метр жилплощади нужно будет заплатить 8,9 рубля, а сейчас всего 6,9 рублей. За повышение тарифа проголосовали депутаты регионального законодательного собрания.

Электроэнергия

Тех, кто тратит больше 5001 кВт.ч в месяц, с 1 июля 2024 года отнесут к категории энергорасточительных потребителей, и платить за электричество они будут больше. «Клопс» уже сообщал об этом.

Тариф для городского населения с газовыми плитами составит:

при потреблении до 130 кВт.ч — 5,51 руб./кВт.ч

при потреблении 131 – 5000 кВт.ч — 5,52 руб./кВт.ч

при потреблении от 5001 кВт.ч — 9,66 руб./кВт.ч

Тариф для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками, а также для сельского населения составит:

при потреблении до 130 кВт.ч — 3,86 руб./кВт.ч

при потреблении 131 — 5000 кВт.ч — 3,86 руб./кВт.ч

при потреблении от 5001 кВт.ч — 6,76 руб./кВт.ч

Вывоз мусора

Как сообщает «РБК Калининград», за мусор калининградцы будут платить на 17,9% больше. Тем не менее, по мнению руководителя службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Яны Бабкиной, такое увеличение стоимости услуги несущественно.

Старые цены сохранятся до июля 2024 года.