Предлагается запретить скрытно списывать деньги граждан за подписки

Правительство России поддержало законопроект, защищающий карты граждан от скрытых списаний денег. В первую очередь новые нормы обязывают компании предупреждать людей о списании денег за платные подписки. Кроме того, маркетплейсам будет запрещено списывать деньги с карты, которую человек ранее "засветил" в магазине, но потом удалил с площадки.

Предлагаемые меры позволят человеку отслеживать, кому и за что он платит, и вовремя отписываться от ненужных сервисов. С инициативой выступила группа депутатов. Законопроект уже внесен в Госдуму. Сейчас правительство подготовило свой отзыв: документ в целом поддержан, но есть замечания.

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"Концепция законопроекта в целом заслуживает внимания", подчеркивается в отзыве. При этом правительственные эксперты считают, что необходимо скорректировать отдельные формулировки законопроекта. Например, такие понятия, как "регулярное получение", "регулярный доступ" являются неопределенными и оценочными. Поэтому авторам проекта надо как-то выразиться точнее. При этом в отзыве указывается: при доработке законопроекта надо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию подписок.

Защита финансовых прав человека не должна быть дорогим делом для самого человека.

Проблема в том, что сегодня платные подписки прилипают к нашим телефонам быстро, а отделаться от них не так-то и просто. Человек может и не заметить, как стал счастливым обладателем подписки на кинофильмы, которые не смотрит, музыку, которую не слушает, и игры, в которые не играет. И так далее.

Как рассказывают разработчики проекта, примерно в пятой части случаев владельцы сервисов не уведомляют граждан о списании с их карт денег, ссылаясь на отсутствие такой обязанности. А скромность, мол, не позволяет им беспокоить человека по такому незначительному поводу.

"Актуальность нашего законопроекта обосновывается как минимум цифрами. Первое - годовая выручка от подписок на цифровой контент в России достигает 180 миллиардов рублей, - рассказал ранее "РГ" один из инициаторов проекта, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. - При этом почти у 20 процентов пользователей есть платные подписки, которыми они не пользуются".

Почему это происходит? Причин, по словам Антона Немкина, несколько. "В ряде случаев виноваты в этом сервисы, которые не присылают уведомления о продлении подписки и молча списывают с людей деньги за те услуги, которые им, возможно, давно не нужны", - говорит депутат.

В некоторых случаях, по его словам, причина кроется не только в уведомлениях - даже напомнив пользователю о подписке, сервисы принимают меры, чтобы человек не нашел способ подписку прервать. Делают этот путь очень сложным с технической стороны. Иными словами, попробуй разберись, на какую кнопку нажать.

В результате люди оказываются в своего рода "подписочной ловушке". Деньги со счета не просто капают, но буквально растекаются. "При этом нельзя отрицать, что в некоторых случаях виноваты в попадании в такие ловушки и сами пользователи", - считает депутат.

Люди попросту не изучают доступную информацию, подключают льготный период подписки и вспоминают о ней, только когда по окончании предоплаченного периода подписка автоматически возобновляется на новый срок.

Бесспорно, людям стоит быть внимательней. В цифровой век слишком многие норовят залезть в наш карман. Однако нельзя устраивать и слишком вольготную жизнь любителям шарить по нашим виртуальным карманам.

"Исходя из этого, мы предложили закрепить в российском законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку, - рассказывает Антон Немкин. - При этом уведомление должно содержать не только дату списания платежа, но и информацию о том, как прекратить подписку, а также ссылку на платформу, где можно отказаться от подписки. За тем, чтобы путь отказа не был усложнен и информация о способах отписки была корректно прописана на сайте того, кто предоставляет услугу, будет следить Роскомнадзор". Также предлагается запретить торговым площадкам списывать деньги с карт, данные о которых были удалены из личного кабинета до момента покупки.