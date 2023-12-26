Российские регионы обязали пересмотреть тарифы на электроэнергию

Новые меры начнут действовать с 2024 года почти во всех субъектах федерации. Таким образом правительство борется с перекрёстным субсидированием: когда бизнес и промышленность переплачивают за электричество, а население – недоплачивает, по мнению чиновников.

Для регионов единственная альтернатива повышению тарифов для населения – прямое субсидирование из бюджетов, говорится в постановлении.