Эксперт Рязанский рассказал, кому и на сколько поднимут пенсии в 2024 году

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Работающие и неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в 2024 году. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, неработающим пенсионерам ежегодно увеличивают пенсию, чтобы сравнять ее с инфляцией.

— Индексацию пенсии проводят ежегодно, чтобы восстановить покупательскую способность пенсионных начислений. С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5 процента, — рассказал он.

Кроме того, увеличение пенсии в следующем году произойдет для тех работающих пенсионеров, которые платят взносы в пенсионную систему, отметил специалист.

— Этой категории граждан традиционно пересчитают начисления 1 августа 2024 года на уровень взносов, но с ограничением на три балла. Это означает, что у данной категории, которая состоит из 7,5–8 миллионов работающих пенсионеров, пенсия увеличивается, но за счет поступающих взносов от работодателя, — сообщил Рязанский.

Как объяснил эксперт, также возможно, что пенсии увеличатся у военнослужащих и приравненных к ним, если будут приняты соответствующие решения на уровне законодательства. Других постановлений относительно 2024 года пока не принято.