Участились случаи взломов Telegram-аккаунтов для требования денег у знакомых

Этот трюк стал более распространенным, сообщает «РИА Новости» после проведения соответствующего исследования.

Эксперты, опрошенные в рамках анализа, отметили, что злоумышленники используют праздничную атмосферу и предновогоднюю суету для того, чтобы люди были менее бдительны.

Руководитель платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила, что мошенники используют фишинговые атаки, отправляя вредоносные ссылки через мессенджеры. Часто они представляются запросами на помощь в голосовании за детей в различных конкурсах. Сергей Голованов, ведущий эксперт из «Лаборатории Касперского», добавил, что они также обманывают людей, выманивая одноразовые коды под различными предлогами.

Получив доступ к аккаунту, мошенники отправляют сообщения из его имени с просьбой о финансовой помощи. Чаще всего они прикладывают фотографию банковской карты, где указаны данные человека, чей аккаунт был взломан. Эксперты предупреждают, что для этого мошенники используют различные программы.

Специалисты рекомендуют оберегать себя, устанавливая двухэтапную аутентификацию, которая предлагается в большинстве мессенджеров и социальных сетей. Также полезно запретить звонки из мессенджеров от аккаунтов, не входящих в список контактов. Наконец, эксперты настоятельно советуют не переходить по ссылкам, отправленным кем-либо, а лучше уточнить информацию непосредственно у собеседника, например, позвонив ему.