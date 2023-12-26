Названы ключевые статьи расходов россиян

Продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт и жилье входят в топ-3 статей расходов россиян в текущем году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».

Опрос показал, что самую большую долю в структуре семейного или личного бюджета россиян в 2023 году занимают расходы на продукты питания (31% от всех ежемесячных трат). Такая же динамика наблюдалась в прошлом году (35%).

Покупка одежды и обуви находится на второй строчке в рейтинге по объему статьи расходов российских граждан — 15% от суммарного бюджета. Так, показатель на 4 п.п. превышает уровень 2022 года (11%).

На третьей строчке расположились платежи, которые связаны с личным или общественным транспортом, а также жильем. Исследование показало, что в среднем граждане отдают на эти позиции по 11% своего бюджета.

Опрос проводили в декабре 2023 года. Его участниками стали 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.