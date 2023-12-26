Пенсии и соцвыплаты за январь: когда придут и сколько денег ждать

Большую часть пенсий, а также множество социальных выплат за январь россияне получат уже в декабре, заявили в Социальном фонде России (СФР), в который ранее вошел Пенсионный фонд (ПФР). Кому и какие суммы ждать до конца этого месяца, расскажет NEWS.ru.

Кто получит пенсии за январь в декабре

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В Социальном фонде России «Российской газете» заявили, что в этом месяце ряд пенсионеров смогут увидеть выплаты за январь досрочно — то есть уже до 28 декабря. Это касается тех, кто получает деньги на банковские карты 5 или 10 числа — то есть большинства граждан (75%).

Люди, которым перечисляют пенсии через почту, увидят деньги уже в январе. Большинство из них предпочитают доставку денег на дом.

Как увеличат пенсии в 2024 году

Власти стараются обеспечивать рост пенсий не ниже уровня официальной инфляции. По итогу этого года Минэкономразвития России прогнозировал ее в 7,5%. Впрочем, как уже пояснял NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев, в каждой семье из-за разности товаров и услуг, за которые она платит, инфляция своя. Когда Центробанк заказывает соцопросы на тему наблюдаемой инфляции, выясняется, что очень часто она в разы выше официальной.

Тем не менее показатель в 7,5% был принят за основу, и именно на такую величину проиндексируют пенсии 1 января. Кроме того, с этой же даты стоимость одного пенсионного коэффициента будет равняться 133 руб. 05 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (обычной пенсии по старости) — 8134 руб. 88 коп.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть из-за очередного роста курса доллара и ускорения инфляции летом и в сентябре этого года к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали.

Какими будут эти пенсии

Подробно о минимальных размерах пенсий в 2024 году в зависимости от региона NEWS.ru уже писал в другом материале. Тем не менее приведем несколько примеров.

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 24,5 тыс. руб. в месяц уже с 1 января 2024 года, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Но в Москве не самые высокие пенсии. В Чукотском автономном округе прожиточный минимум пенсионера составил 34 239 руб. На данный момент это самая большая выплата в России. Также относительно высокие показатели — у пенсионеров Мурманской области (20 995 руб.), Камчатского края (23 692 руб.) и Магаданской области (22 826 руб.).

Что же касается среднего размера минимальных пенсий, то для всей страны прожиточный минимум пенсионера зафиксирован на уровне 13 290 руб. Близкими к этому показателю будут выплаты в Новгородской области (13 024 руб.), Тульской и Тюменской областях (13 118 руб.), Новосибирской области (13 173 руб.), Вологодской области и Республике Тыва (13 423 руб.), а также в Калининградской области (13 689 руб.).

Меньше всего минимальные пенсии будут в Белгородской области — это 11 019 руб. на 2024 год. Чуть больше получают в Пензенской области — 11 246 руб., в Волгоградской — 11 281 руб., в Оренбургской — 11 413 руб., в Рязанской — 11 675 руб., в Воронежской — 11 754 руб., в Омской — 11 802 руб.

Какие соцвыплаты россияне получат в декабре за январь

За январь до 28 декабря россияне получат не только пенсии, но и другие соцвыплаты:

выплату на уход, единовременную денежную выплату (ЕДВ) (ее региональные отделения Соцфонда устанавливают ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий; инвалидам, включая детей-инвалидов; бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; лицам, пострадавшие в результате воздействия радиации); дополнительное материальное обеспечение (ДМО) (выплата, которая полагается гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства и особые заслуги перед страной. Данная выплата устанавливается к пенсиям для Героев Советского Союза, Социалистического Труда, обладателей ордена Славы трех степеней, а также пенсионеров, удостоившихся звания Героя РФ, ордена Святого апостола Андрея Первозванного или ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени); дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) (оно устанавливается в размере от 500 до 1 тыс. рублей в зависимости от льготной категории; самые большие выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; инвалидам вследствие военной травмы; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания); дополнительные социальные выплаты (ДСО) (назначаются к пенсиям нескольких категорий граждан: так, с 1 мая ежемесячно такие доплаты к пенсиям горняков в среднем составляют 8854 рубля, а к пенсиям работников гражданской авиации — 10 562 рублей. Доплата зависит от зарплаты в прошлом, выслуги лет, сумм взносов от работодателей).

Кто получит выплаты за декабрь до 28 декабря

Непосредственно за декабрь до 28 числа этого месяца россияне получат:

детские выплаты (единое пособие, пособие по уходу за ребенком, пособие беременным женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву); выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации (чернобыльские); выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Социальный фонд России; ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

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