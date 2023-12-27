Россиянам рассказали, как выгодно взять кредит в 2024 году

«Но даже если этого по объективным причинам сделать не удастся, в 2024 году не стоит полностью отказываться от кредитования. Особенно если заёмные средства помогут решить насущную проблему или просто улучшить качество жизни. А в случае смягчения денежно-кредитной политики государства и, как следствие, снижения ставок можно будет рефинансировать ранее полученный кредит с высокой ставкой», — заключил собеседник RT.