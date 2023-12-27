Адвокат Жорин: в 2024 году блогеров могут ждать проверки ФНС

«Я не хотел бы какие-то наводки давать, называть имена-фамилии, пароли, явки, но это может быть кто угодно из популярных блогеров, которые монетизируют свой доход. Здесь нет тех, кто может чувствовать себя безопасно», — сказал Жорин.