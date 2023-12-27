Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

Банк России в своем Telegram-канале назвал популярные у телефонных мошенников фразы, после которых надо класть трубку.

В частности, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор, так как даже несколько сказанных слов могут помочь мошенникам оформить заем.

Также можно сразу бросать трубку, если собеседник представляется сотрудником ЦБ — настоящие работники регулятора сами никогда не общаются с гражданами.