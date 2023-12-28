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Абрамченко: новогодний стол россиян за год подорожал на 8%

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала в интервью РИА Новости, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.

Новогодний стол россиян за год подорожал на 8%
© РИА Новости

По её словам, в этом году довольно ощутимо подорожали яйца, мясо птицы и мандарины.

При этом икра, как отметила Абрамченко, в этом году подешевела.

Ранее Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года.

Также она сообщила, что продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5—8%.

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