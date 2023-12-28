ЦБ отменил комиссию для банков за переводы между гражданами через систему быстрых платежей

Центробанк РФ отменил комиссию для банков за переводы между гражданами через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», – говорится в сообщении.

Также теперь граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц бесплатно через СБП.

«Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года – одновременно со вступлением в силу соответствующего закона», – добавили в регуляторе.

Центробанк отметил, что размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним – 100 тыс. руб. в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП.